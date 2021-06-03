Захарова отвергла обвинения в предвзятости МИДа по вопросу защиты прав преследуемых за рубежом россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в том, что усилия ведомства по защите прав преследуемых за рубежом россиян зависят от личности человека, попавшего в трудную ситуацию.

«Очень часто ваши коллеги задают вопрос: «А почему вы о российском гражданине в стране N говорите меньше, чем о Марии Бутиной?» Это неправильно. Есть экстраординарные случаи. Значит ли это, что мы занимаемся только такими случаями? Конечно, нет», — сказала дипломат в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам М.Захаровой, «многие из этих экстраординарных случаев связаны с США». «Бутина – это был самый яркий такой пример, потому что когда человеку предъявляются претензии, которые невозможно сформулировать, что она сделала не так, и при этом ей грозит очень большой срок, и держат ее в одиночной камере несколько месяцев — это экстраординарный случай», — уточнила дипломат.

М.Захарова добавила, что МИД занимается «всеми случаями, которые становятся известны». «Выводятся в политическую плоскость те случаи, которые требуют такого политического внимания. Но это не значит, что консульские представители не занимаются другими проблемами наших граждан. Во всех странах, где наши граждане попадают в такие обстоятельства – им предъявляются какие-то обвинения, они задерживаются, они арестовываются – тут же, как только нам становится известно, подключается либо российское посольство, либо российское консульство», — подчеркнула представитель МИД.

Что касается обмена заключенных, М.Захарова отметила, что «в любых случаях это вопрос, который лежит в правовой плоскости». «Каждый случай рассматривается с правовой точки зрения», — заключила она.