В Бахрейне будет построено предприятие по производству российской вакцины Спутник, — сообщает Фонд прямых инвестиций. Соглашение подписано сегодня на Петербургском экономическом форуме. Глава российского фонда Кирилл Дмитриев напомнил, что в Феврале спутник включен в национальный портфель вакцин Бахрейна и уже успешно используется.
2021-06-03T13:06:09+03:00
2021-06-03T13:06:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:06, 03 июня 2021
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