В Бахрейне будет построено предприятие по производству российской вакцины Спутник, — сообщает Фонд прямых инвестиций. Соглашение подписано сегодня на Петербургском экономическом форуме. Глава российского фонда Кирилл Дмитриев напомнил, что в Феврале спутник включен в национальный портфель вакцин Бахрейна и уже успешно используется.