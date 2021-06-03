В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых заболевших коронавирусом.

Новых инфицированных за последний день зарегистрировали во всех 85 регионах страны, всего чуть более 8 900 человек получили положительный тест. Примерно на этом уровне колеблется суточный прирост в стране, начиная с марта. Всего за время эпидемии выявлено почти 5 миллионов 100 тысяч заболевших. Активных случаев, то есть тех, кто болеет прямо сейчас, около 260 тысяч. В течение всего периода распространения коронавируса по темпам прироста впереди других регионов Москва – здесь за последние сутки около 2 900 новых случаев заражения, столько же было накануне. Примерно на одном уровне и смертность – за день в столице скончались 57 пациентов с подтвержденным коронавирусом. По стране – почти 400. Всего с начала эпидемии, если верить статистике оперативного штаба, эпидемия унесла жизни 122 600 человек. При этом данные по избыточной смертности свидетельствуют о том, что жертв коронавируса в несколько раз больше.

В России уже полгода продолжается массовая вакцинация, но ее темпы невысоки. За это время хотя бы одним компонентом вакцины привились 17 миллионов россиян