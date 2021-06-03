«Важные истории»: Бывший вице-президент «Роснефти» после отъезда из страны купил недвижимость в Европе

Бывший вице-президент «Роснефти» Андрей Вотинов, по данным интернет-издания «Важные истории», после отъезда из страны купил несколько объектов недвижимости в Европе. В России его обвиняют в мошенничестве.

Бывший высокопоставленный сотрудник госкомпании получил вид на жительство в Монако, после покупки там апартаментов на сумму в 585 миллионов рублей. Об этом говорится в публикации сетевого издания «Важные истории», подготовленном совместно с интернет-журналом «7х7» и «Трансперенси интернешнл — Россия», которую власти признали иностранным агентом.

В материале сказано, что семья Вотиновых в 2016-ом году вероятно пыталась стать и гражданами Кипра — для того, чтобы получить так называемые «золотые паспорта», они купили на острове квартиру стоимостью в 377 миллионов рублей.

Также в расследовании отмечается, что компания доверенного лица Вотинова еще в 2015-ом году приобрела дом в британской столице, который стоил больше трёх миллиардов рублей. Это произошло примерно через месяц после того, как СК завёл в отношении экс вице-президента «Роснефти» уголовное дело о мошенничестве. По версии следователей, созданная Вотиновым группа компаний «Все люди равны» строила административные здания, в которых арендовали помещения структуры «Роснефти».

Ранее Андрея Вотинова из-за этого дела объявляли в международный розыск, но в 2018-ом году Великобритания отказалась выдать обвиняемого России.