Россия сталкивается с необъективным отношением в вопросах причастности к кибермошенничествам – Захарова

Россия сталкивается с необъективным отношением со стороны Запада в вопросах выяснения причастности к кибермошенничествам. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«К сожалению, мир наполнен кибермошенниками, кибермошенничество сейчас, увы, это проблема проблем. <...> У нас есть специальный механизм взаимодействия – нет, это их [Евросоюз, США] никаким образом ни на что не вдохновляет, но они тут же идут к микрофону и начинают в чем-то обвинять, непонятно в чем. <...> Если есть какая-то информация, какие-то подозрения, материалы, ощущения или факты — предоставляйте, мы будем по ним разбираться. Это и есть нормальная практика международных отношений. <...> В случае с нашей страной никто ни к каким обменам информации, расследованиям никогда в жизни не призывал. Все сразу черту подводят и говорят: «Так, вы виновны в этом делать мы с вами будем вот это и отвечать вы должны будете даже за то еще, что не сделали, но мы знаем, что вы это сделаете». Вот примерно как ведутся дела, а дела так вестись не должны», — сказала она.