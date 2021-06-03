Интерфакс: Патроны, найденные на квартире Геннадия Гудкова, стали поводом для о возбуждения уголовного дела

Источник Интерфакса утверждает, что патроны, найденные на квартире Геннадия Гудкова, стали поводом для о возбуждения уголовного дела. Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.

Геннадий Гудков отец политика Дмитрия Гудкова, задержанного в рамках дела о причинении имущественного вреда. Жена Дмитрия Гудкова, Валерия, считает надуманными обвинения в адрес мужа и свекра. Об этом она сказала в эфире «Эха».

Валерия Гудкова добавила, что ее муж также никогда не занимался бизнесом. По ее словам, найденные патроны принадлежат Геннадию Гудкову, они от его наградного оружия, на которое есть все документы. Так как Геннадий Гудков за границей, лицензия просрочена на три месяца и сейчас на переоформлении.