Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции впервые в своей карьере. Соперником Медведева будет американец Райли Опелка, 35-я ракетка мира. Россиянин выигрывал 10 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.