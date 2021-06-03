Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции впервые в своей карьере. Соперником Медведева будет американец Райли Опелка, 35-я ракетка мира. Россиянин выигрывал 10 турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.
2021-06-03T12:33:28+03:00
2021-06-03T12:33:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 03 июня 2021
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