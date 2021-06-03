Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает безопасным посещение театров и музеев при соблюдении мер от коронавируса. По данным Поповой, там практически не выявлялись случаи заражения инфекцией. Она добавила, что соблюдение этих правил обязательно и взрослыми и детьми.
2021-06-03T12:32:45+03:00
2021-06-03T12:32:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 03 июня 2021
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