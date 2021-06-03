Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает безопасным посещение театров и музеев при соблюдении мер от коронавируса. По данным Поповой, там практически не выявлялись случаи заражения инфекцией. Она добавила, что соблюдение этих правил обязательно и взрослыми и детьми.