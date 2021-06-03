После трагедии в Казани проверена безопасность всех школ в стране. Результаты проверки будут учтены в новых антитеррористических требованиях, — сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

В Казани 11 мая совершено массовое убийство. По данным следствия, 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу, убил девять человек, еще 24 пострадали. Галявиеву грозит пожизненное заключение.