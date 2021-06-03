Информагенства: возбуждено уголовное дело по факту обнаружения патронов в квартире Геннадия Гудкова

Осведомленные источники Интерфакса и ТАСС утверждают, что возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия по факту обнаружения патронов в квартире Геннадия Гудкова. Также при обыске найдено разрешение на имя Гудкова на право хранения и ношения наградного пистолета Макарова.

Обыски проводились в рамках дела о причинении имущественного вреда. Полиция задержала политика Дмитрия Гудкова и его родственницу, Ирину Ермилову. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения подозреваемым.