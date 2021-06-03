Захарова: При работе с российскими и зарубежными СМИ нет разницы, являются они иноагентами или нет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что для департамента информации и печати МИД РФ в работе с российскими и зарубежными СМИ нет «никакой разницы, являются они иноагентами или нет».

В России на данный момент несколько медиа объявлены иностранными агентами, на вопрос, что изменится в работе департамента информации и печати МИД РФ с журналистами, объявленными иноагентами, Мария Захарова ответила:

«Для меня, как директора департамента информации и печати при работе с российскими и зарубежными СМИ нет разницы являются они иноагентами или нет в моей информационной работе. У меня есть СМИ — российское, зарубежное. Главное, чтобы оно работало без нарушений законодательства», — сказала она.

По словам М.Захаровой, ведомство продолжает работу с представителями СМИ, объявленными иноагентами, так же, как это было и ранее.

«Они уже объявлены, мы с ними работаем. Мы как департамент информации и печати руководствуемся соответствующим законом о деятельности иностранных корреспондентов на территории нашей страны. Мы, безусловно, знаем о наличии закона, и он для нас имеет такую же юридическую силу, как и для всех граждан по СМИ иноагентам, но он никаким образом не входит в противоречие с нашим базовым законодательным актом по деятельности иностранных корреспондентов, иностранных СМИ. Человек хочет аккредитоваться на мероприятие, мы его не спрашиваем иноагент он или нет. Есть формат мероприятия, который предполагает наличие у человека документа, утверждающего, что он СМИ. Все — для нас этого достаточно для работы», — отметила представитель МИД.