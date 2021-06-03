Уголовному преследованию в США подвергаются десятки россиян – Захарова

Уголовному преследованию в США подвергаются десятки россиян. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На территории США большое количество граждан России, которые находятся в заключении. Кто-то под следствием, кто-то уже арестован. Десятки, безусловно», — сказала она.

М.Захарова отметила, что не может дать более точную статистику. «Вот меня спрашивают: «А как же вы не знаете?» А это невозможно с точностью знать, потому что многие из них не заявляют российскому загранучреждению о том, что попали в сложную жизненную ситуацию. Им это не нужно, они не хотят, у них нет необходимости», — пояснила дипломат.

Также, по словам М.Захаровой, «многие из них имеют американское гражданство». «То есть они имеют гражданство РФ, но у них есть еще с десяток, допустим, паспортов, видов на жительство или гражданств других стран. Поэтому точно сказать, какое количество находится россиян в тюрьмах, мы не можем», — сказала она.

М.Захарова добавила, что МИД ведет статистику по тем случаям, о которых становится известно. «Это либо через СМИ, либо звонят родственники, либо сами просят и требуют вызвать российского консула», — заключила она.