Среди болезненных точек отношений РФ-США – стабильность, визовые вопросы и антироссийская компания – Захарова

Среди самых болезненных точек российско-американских отношений присутствуют стратегическая стабильность и безопасность, визовые вопросы и антироссийская компания в СМИ США. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это же не один договор, это целый пласт, который называется стратегической стабильностью и безопасностью. Это безусловно стратегическая стабильность, это безопасность, целый ряд двусторонних вопросов, вы все их знаете. Даже визовые вопросы – это то, что касается жизни граждан <...> Вы знаете, что американцы практически не ведут консульского приема, ни в какой уже форме. Вот, пожалуйста, еще одна проблема. Это не вопрос, что наиболее актуально. <...> Средства массовой информации – что, это не тема последних лет, которая постоянно на слуху в очень нехорошем ракурсе. Когда российским средствам массовой информации навязывали этот статус иноагента уже на протяжении четырех лет, когда обзывают, третируют. <...> В информационном плане у нас оценка однозначная, что, конечно, за этим стоят, к сожалению, американские именно государственные структуры. Та компания, которая ведется в СМИ США абсолютно русофобская, антироссийски направленная», — сказала она.

М.Захарова отметила, что МИД России занимается полноценным анализом состояния двусторонних отношений.