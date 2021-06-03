В МИДе пока нет никакой новой информации по убийству российских журналистов в ЦАР

В МИДе России пока нет никакой новой информации по убийству российских журналистов в ЦАР Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, снимавших фильм о ЧВК «Вагнер».

На вопрос, появилась ли какая-либо новая информация после запроса МИД России по убийству российских журналистов в ЦАР, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума сказала:

«У меня такой информации нет. Я могу проверить, но такой у меня информации нет», — сказала она.

По словам М.Захаровой, МИД России занимается всеми вопросами, связанными с российскими гражданами. «В любом случае, при получении информации (в том случае, когда возникает потребность в помощи ведомства российским гражданам на территории другой страны-ЭМ), дипломат, консул, представитель посольства обязаны начать выстраивать контакт с местной стороной. Цель одна — защита прав российского гражданина», — сказала она.