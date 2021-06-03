Захарова затруднилась назвать сроки возвращения посла Антонова в Вашингтон

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова затруднилась назвать сроки возвращения посла РФ Анатолия Антонова в Вашингтон.

«Я уже сказала, зачем он находится сейчас в Российской Федерации – для анализа и для консультаций, направленных на анализ того уровня отношений или того состояния двусторонних отношений, в котором они находятся», — заявила дипломат в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Говоря о том, будет ли ситуация с возвращением посла зеркальной, М.Захарова ответила, что этот вопрос находится не в ее компетенции. «Вопрос не ко мне. Послов направляет руководитель государства. Все считают, что посол является представителем министерства иностранных дел. Но посол является представителем страны по закону. И посла направляет президент, он утверждает кандидатуру, он подписывает соответствующий указ. И посол, когда едет работать за рубеж, он представляет не внешнеполитическое ведомство, он представляет страну», — заключила дипломат.

Очередное обострение противоречий между Россией и США произошло в марте, после того как США ввели санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Также в марте Джо Байден в интервью ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей. 17 марта российский посол в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций, а в апреле в Вашингтон отбыл его американский коллега Джон Салливан.