Газета «Коммерсант» узнала о новых махинациях на сотни миллионов рублей при строительстве на космодроме Восточный. Следственный Комитет Амурской области возбудил два уголовных дела. Пока в них нет фигурантов.

Первое дело о превышении должностных полномочий связано с госконтрактом на строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Как пишет издание, ссылаясь на данные предварительного следствия, подрядчик компания «Респект-СМ» получил от Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, договор с которым год назад заключила дирекция космодрома, 700 миллионов рублей, выполнив работы лишь на 100. «Коммерсантъ» отмечает, что предполагаемый ущерб может быть погашен, так как центр предоставил банковскую гарантию.

Другой эпизод связан с аффилированной с «Респект-СМ» компанией «Баваль», которая должна была выполнять работы на том же объекте. По версии следствия, в результате предоставления фиктивных документов были похищены еще почти 60 миллионов. Работы так и не были выполнены. Расследование ведется по статье «мошенничество в особо крупном размере».

В «Роскосмосе» сообщили, что всячески содействуют следственным органам, не вмешиваясь в их работу. Издание отмечает, что в отличие от предыдущих случаев все предполагаемые участники аферы остаются на свободе и своих должностях.