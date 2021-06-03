Столичные власти говорят об ухудшении ситуации с дефицитом трудовых мигрантов в Москве и призывают смягчить ограничения на въезд в страну.

В Москве сейчас на 300 тысяч трудовых мигрантов меньше, чем в обычный период, сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Из-за дефицита рабочая сила, по оценкам властей, подорожала почти на треть, на это жалуются в первую очередь строительные компании. Ефимов подчеркнул, что действующие ограничения на въезд трудовых мигрантов в текущей ситуации избыточны. По его словам, разрешительный порядок, который принят на федеральном уровне, слишком сложный. Поэтому в столичной администрации рассчитывают, что в ближайшее время, учитывая, что эпидобастановка стабилизировалась, ограничения смягчат. Пока что даже в условиях дефицита рабочей силы столичные власти не рассматривают вариант с заменой мигрантов заключенными – как пояснил заммэра, брать ли таких работников, должны решать работодатели, но вряд ли им могут обеспечит необходимые условия труда.

Дефицит трудовых мигрантов в России оценивается более чем в 1 миллион человек. О сопутствующих проблемах чиновники говорят уже несколько месяцев, тему поднимал и президент, однако серьезных послаблений введено не было.