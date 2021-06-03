Российское правительство рассчитывает, что работы по строительству Северного потока-2 будут завершены до конца года

Российское правительство рассчитывает, что работы по строительству газопровода Северный поток-2 будут завершены до конца этого года, — заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, осталось достроить около ста километров.

В прошлом месяце США ввели санкции против 13 российских судов и четырех компаний, занятых в строительстве, но не стали вводить ограничения в отношении компании-оператора проекта НордСтрим и ее руководства.