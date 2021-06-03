Власти Бурятии подтвердили гибель одного рабочего в результате взрыва на золоторудном руднике «Владимирский». Информации о пострадавших нет. Сколько рабочих было в момент взрыва на руднике, не уточняется.

По данным источника Интерфакса, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.