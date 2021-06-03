Рэпер Алишер Валеев, он же Моргенштерн, в сопровождении супруги и охраны приехал в Зюзинский суд Москвы, где будет рассматриваться административное дело о пропаганде наркотиков в клипах музыканта.

Как сообщает корреспондент ТАСС, дело будет рассматриваться без прессы. Так как в суде действуют санитарные ограничения. Сам Валеев настаивает на своей невиновности. Он также отметил, что продолжает исполнять песни, ставшие предметом разбирательства.