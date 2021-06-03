Суд отменил штраф в 200 тысяч рублей жительнице Владивостока за участие в акции в поддержку Алексея Навального

Приморский краевой суд отменил штраф в 200 тысяч рублей жительнице Владивостока Анастасии Капитоновой за участие в акции в поддержку Алексея Навального 31-го января. Как сообщает проект ОВД-Инфо, суд согласился с тем, что были нарушены права Капитоновой на защиту.