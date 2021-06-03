Суд отменил штраф в 200 тысяч рублей жительнице Владивостока за участие в акции в поддержку Алексея Навального

Приморский краевой суд отменил штраф в 200 тысяч рублей жительнице Владивостока Анастасии Капитоновой за участие в акции в поддержку Алексея Навального 31-го января. Как сообщает проект ОВД-Инфо, суд согласился с тем, что были нарушены права Капитоновой на защиту.
2021-06-03T11:32:30+03:00
2021-06-03T11:32:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 03 июня 2021
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