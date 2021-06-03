Документальный фильм о Раисе Горбачевой выйдет к ее 90-летию в 2022 году – глава «Союзмультфильма» Слащева

Документальный фильм о Раисе Горбачевой выйдет к ее 90-летию в 2022 году. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Приоткрою тайну по поводу киностудии Горького и наших планов. Один из наших документальных проектов, к работе над которым мы приступили сейчас, посвящен жене первого и последнего президента СССР Раисе Горбачевой и приурочен к ее 90-летию в 2022 году», — рассказала она.

По словам Ю.Слащевой, фильм будет называться «Раиса, о чем болит сердце». «Мы хотим переосмыслить образ Раисы Максимовны с помощью современного документального формата, исследовать ее личность как бы от первого лица, а также через воспоминания самых близких ее людей», — уточнила она.

Ю.Слащева добавила, что незадолго до ухода из жизни Раиса Максимовна начала работать над книгой под названием «О чем болит сердце». «Михаил Сергеевич нашел подробный план этой несостоявшейся книги и множество заметок, которые были к ней сделаны. Это все ляжет в основу документального фильма», — заключила она.