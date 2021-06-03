Президент «Лукойла» Вагит Алекперов утверждает, что экосистема в Коми полностью восстановлена после разлива нефти. По словам Алекперова, приняты исчерпывающие меры. «Лукойл» провел экспертизу всей инфраструктуры и открыто сообщает об авариях.

Между тем, «Новая газета» утверждает, что предельно-допустимая концентрация нефтепродуктов в реках Коми после утечки нефти превышает норму до 500 раз. В конце мая журналисты взяли пробы воды в реках Колва и Печора. «Новая» подчеркивает, что присутствие нефти в 300 километрах от места аварии спустя две недели говорит об эффективности операции по купированию разлива.