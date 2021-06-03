Московские власти признают, что в столице нарастает проблема дефицита трудовых мигрантов. В первую очередь на нехватку рабочей силы жалуются строительные компании, — рассказал телеканалу РБК заместитель мэра Владимир Ефимов. Он также добавил, что власти Москвы не прорабатывают идею о привлечении заключенных на работы, где обычно заняты мигранты.
2021-06-03T11:31:44+03:00
2021-06-03T11:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:31, 03 июня 2021
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