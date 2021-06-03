Московские власти признают, что в столице нарастает проблема дефицита трудовых мигрантов. В первую очередь на нехватку рабочей силы жалуются строительные компании, — рассказал телеканалу РБК заместитель мэра Владимир Ефимов. Он также добавил, что власти Москвы не прорабатывают идею о привлечении заключенных на работы, где обычно заняты мигранты.