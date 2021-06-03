Встреча Лаврова и Блинкена на полях Арктического совета прошла конструктивно, начиная со вступительных слов – Захарова

Встреча Лаврова и Блинкена на полях Арктического совета прошла конструктивно, начиная со вступительных слов. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это был Арктический совет, на полях воспользовались стороны этой возможностью. Встреча была конструктивной, причем она началась даже с открытой части эта конструктивная повестка на тот момент. Это было удивительно, по-моему, даже для двух пулов, которые работали, которые обычно привыкли к каким-то таким заходам уже в самом начале, а тут стороны высказали обычные для других случаев и мало практикуемые в российско-американских отношениях вступительные слова. Если вы посмотрите предыдущие встречи, многие, как правило, все-таки сохранялось сухое приветствие — рукопожатие и все. А здесь были достаточно развернутые вступительные слова. И американская пресса что-то всегда выкрикивает, а тут как-то и выкрикивать ничего не нужно было, все обменялись позициями конструктивно, а потом за закрытыми дверями в такой же тональности. Обычно вы спрашиваете про атмосферу и тональность — посмотрите вступительную часть, вот такая же конструктивная атмосфера была и в ходе встречи», — сказала она.