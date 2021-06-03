Среди заявлений США немногие внушают оптимизм по поводу российско-американских отношений – Захарова

Среди заявлений США немногие внушают оптимизм по поводу российско-американских отношений. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» в рамках Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы регулярно даем оценку российско-американским отношениям комментируем практические шаги. Вышли они из договора по открытому небу – мы прокомментировали, дали свою оценку. Оптимизма, наверное, это не добавило никому, потому что во всем мире до конца многие считали правильным сохранить этот документ, мы сделали все для этого возможное. Но Соединенные Штаты Америки пошли своим путем. Звучат заявления со стороны Госдепа – мы их комментируем. Есть ли среди них оптимистичные и внушающие оптимизм – ну чего-то как-то последние время их немного. Вот и все. Оптимизм вещь где-то, возможно самовырабатываемая, но в нашей работе мы руководствуемся критериями реальных дел и, соответственно, реакцией на эти реальные дела и конкретную практику наших отношений», -сказала она.

М.Захарова отказалась комментировать предстоящую встречу президентов В.Путина и Дж.Байдена.

«Есть вещи, которые так у нас распределены, что подготовку саммита, проведение саммита, — всегда меня об этом спрашивают и я всегда это подчеркиваю