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11:05, 03 июня 2021

Глава Пентагона США сегодня проведет встречу с министром обороны Израиля Бени Гантцем, прибывшим в Вашингтон накануне

Глава Пентагона США Ллойд Остин сегодня проведет встречу с министром обороны Израиля Бени Гантцем, прибывшим в Вашингтон накануне. После чего Ганц встретится с американским Госсекретарем и советником по нацбезопасности страны. Главными темами станут Иран и помощь США в вооружении Израиля против агрессии Хамаса.

Министр Обороны Израиля Бени Ганц намерен попросить у Пентагона США помощь в размере одного миллиарда долларов на восполнение запасов израильской системы обороны «Железный купол» после того, как она была истощена в результате 11-дневной войны с ХАМАСом в Газе в мае. Несмотря на сопротивление прогрессивного крыла Демократической партии США, которое традиционно занимает пропалестинскую и антиизраильскую позицию, Президент Джо Байден, пообещал помочь Израилю пополнить Железный Купол — и при этом сотрудничать с властями Палестины в восстановлении Газы. Байден также одобрил продажу оружия Израилю на 735 миллионов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Белого Дома Джейк Салливан намерены обсудит на встрече с Бенни Ганцем потенциальное возобновление ядерной сделки с Ираном, из которой Дональд Трамп вышел в 2018 году. В этом вопросе Ганц взял более мягкий тон в отношении США, чем премьер-министр Израиля Биньямин, который пригрозил рискнуть «трениями» с США, если Вашингтон вернется в сделку с Ираном. После чего Ганц заявил, что Администрация Байдена является настоящим другом Израиля и осудил «вызывающую риторику» в отношении США.

Накануне оппозиционным израильским партиям удалось сформировать правительство без Нетяньяху, в результате чего новым премьером страны должен стать Нафтали Беннет.


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