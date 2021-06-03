Немецкая авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы из Франкфурта в Минск до 20 июня включительно. Ранее сообщалось об отменах до сегодняшнего дня.

Компания информирует пассажиров о своем решении и приносит извинения за неудобства, которые это может вызвать, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Там добавили, что все авиакомпании Lufthansa Group продолжают избегать воздушное пространство Белоруссии и использовать альтернативные маршруты полетов. Накануне Lufthansa отменила два рейса в Россию в обход Белоруссии из-за недостающих разрешений российской стороны.

В ответ немецкий Минтранс не разрешил российские рейсы в Германию. Сегодня эти вопросы уладили.

Европарламент призвал прекратить авиасообщение с Белоруссией после принудительной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска 23 мая и задержания находившегося на борту бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала НЕХТА Романа Протасевича. Завтра послы ЕС могут рассмотреть санкции, в числе которых запрет европейским авиакомпаниям летать в Белоруссию, а самолетам национального перевозчика «Белавиа» – садиться на территории ЕС. Однако, не дожидаясь этого, ряд стран и компаний уже приняли такое решение.

На этом фоне власти России и Белоруссии обсуждают восстановление авиасообщения между странами в полном объеме, а также возможность новых направлений для полетов «Белавиа».