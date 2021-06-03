Тверской суд Москвы должен сегодня избрать меру пресечения политику Дмитрию Гудкову и его тёте Ирине Ермиловой. Их подозревают в неуплате долга по договору аренды помещения с московской мэрией.

48 часов с момента задержания оппозиционного политика истекают сегодня вечером, и в связи с этим суд будет обязан или официально назначить ему меру пресечения, или отпустить. Сотрудники силовых органов пришли к Дмитрию Гудкову утром во вторник. Тогда же прошла серия обысков по разным адресам, связанных с его семьёй.

К концу дня политик и его тётя Ирина Ермилова были задержаны по делу, открытому по статье о причинении имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием. Как сообщало ТАСС, следствие предполагает, что компания «Сектор 2А», которую возглавляла Ермилова, нанесла ущерб департаменту городского имущества Москвы в размере более миллиона рублей. Это предприятие в 2015-2017-ом годах арендовало у столичных властей помещение.

Официально, обвинения Гудкову и Ермиловой еще не предъявили, они проходят по делу подозреваемыми. В свою очередь политик говорил членам ОНК, что не имеет никакого отношения к фирме, с которой связано это уголовное дело.

Ранее Дмитрий Гудков объявлял о своём намерении участвовать в выборах в Госдуму. Его отец, Геннадий Гудков, говорил, что дело завели специально, чтобы не дать его сыну возможность выдвинуться.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин допускает, что тоже может стать фигурантом уголовного дела, как и любой человек.

Яшине отметил, что власть борется с оппозиционными политиками уголовным преследованием. Он добавил, что не изменит своего решения об участии в выборах.