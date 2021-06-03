АвтоВАЗ планирует взять на работу еще полторы тысячи человек для наращивания производства и удовлетворения растущего спроса на автомобили, — говорится в сообщении компании.

Между тем, в конце мая АвтоВаз объявил о приостановке конвейера на два дня из-за нехватки импортных комплектующих. В частности, это касается производства Лады Х-Рей, Ларгуса и Гранты.