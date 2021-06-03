К 2024 году между Москвой и Санкт-Петербургом могут появиться беспилотные грузовики. О старте проекта объявил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов на петербургском экономическом форуме. Оснащение дорог необходимой инфраструктурой обойдется примерно в 6 миллионов рублей за километр.