К 2024 году между Москвой и Санкт-Петербургом могут появиться беспилотные грузовики. О старте проекта объявил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов на петербургском экономическом форуме. Оснащение дорог необходимой инфраструктурой обойдется примерно в 6 миллионов рублей за километр.
2021-06-03T10:33:38+03:00
2021-06-03T10:55:16+03:00
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10:33, 03 июня 2021
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