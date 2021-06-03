Прокуратура отказала «Яблоку» в проверке сведений из расследования о мусорном бизнесе детей бывшего генпрокурора

Генеральная прокуратура отказала Центру антикоррупционной политики партии «Яблоко» в проверке сведений из совместного расследования «Новой газеты», издания «7х7» и Транспэренси о мусорном бизнесе детей бывшего генпрокурора Юрия Чайки.

Как говорится в ответе помощника генпрокурора С.Паршиной, в запросе «Яблока» недостаточно сведений. Российские власти считают Транспэренси Интернешнл иностранным агентом.