Коммерсантъ: Отмена рейсов в Германию не связана с отказом от полетов Люфтганзы в воздушном пространстве Белоруссии

По данным газеты «Коммерсантъ», Отмена рейсов из России в Германию и обратно не связана с отказом от полетов немецкой авиакомпании Люфтганза в воздушном пространстве Белоруссии. Как утверждает издание, стороны не могут согласовать расписание полетов. В частности, Аэрофлот пытается получить разрешение на дополнительные грузопассажирские рейсы в Германию.

Стороны публично не прокомментировали возникшие разногласия и объявили, что конфликт улажен.