Журналистка Бородина сообщила о входе в свой аккаунт на госуслугах Центра обработки данных «Единой России»

Журналистка «Эха Москвы» Арина Бородина сообщила о входе в свой аккаунт на госуслугах Центра обработки персональных данных «Единой России». Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Зайдя в личный кабинет, я обнаружила, что у меня в графе адрес постоянной регистрации и адрес фактического проживания вдруг стоит город Челябинск. По логике портала госуслуг, главного информационного портала, я проживала не в городе Москве, где я прописана, а в городе Челябинске. Я была, конечно возмущена, когда увидела в настройках данных, что на мою личную страницу на портале госуслуг 27 мая в 16.40 был зафиксирован вход в систему Центра обработки персональных данных Всероссийской политической партии «Единая Россия». Я об этом написала жалобу в техподдержку. Это возмутительная история, если даже личные данные на портале госуслуг невозможно защитить. Получается, что «Единая Россия» или какая-то другая компания получила доступ к моим персональным данным», — сказала она.

А.Бородина отметила, что с подобным случаем столкнулись также другие пользователи портала госуслуг.

«После моего поста мне пришли сообщения, что у людей были точно такие же ситуации. У кого-то изменился адрес целиком, у кого-то был изменен номер телефона на странице личных данных», — заключила она.