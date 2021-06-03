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Эксклюзив Эха 10:28, 03 июня 2021

Яшин: Масштаб истерики и давления перед выборами таков, что прийти могут реально за каждым

фото: Максим Стулов/ТАСС
фото: Максим Стулов/ТАСС

По словам главы муниципального округа «Красносельский» города Москвы Ильи Яшина, «масштаб истерики и давления перед выборами таков, что прийти могут реально за каждым». Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Такой вариант [возможного ареста] рассматривают не только оппозиционные политики, но и гражданские активисты, не знаю, как журналисты, я бы посоветовал тоже такой вариант не исключать, потому масштаб истерики и давления перед выборами таков, что прийти могут реально за каждым и касается это не только оппозиционных политиков, более радикальных или на примере Дмитрия Гудкова менее радикальных. Масштаб этого безумия какой-то беспрецедентный, так что рюкзачок с вещами желательно иметь каждому на всякий случай», — сказал он.
И.Яшин отметил, что власть борется с оппозиционными политиками уголовным преследованием.
«Если человек популярен, если у него есть высокий уровень поддержки и он заявляет о намерении участвовать в выборах, то практически гарантировано получает уголовное дело, если мы говорим о независимых оппозиционных политиках. Потому что в противном случае он просто выдвигается и выигрывает. Глобально причина всего этого давления заключается в ослаблении власти, как бы не парадоксально это звучало. Потому что сильная власть не нуждается в том, чтобы кошмарить своих оппонентов, сажать оппозиционных политиков, снимать независимых кандидатов. Сильная власть просто идет на выборы и выигрывает у кого угодно, если она действительно пользуются популярностью», — подчеркнул он.
И.Яшин также добавил, что не изменит своего решения об участии в выборах.
«Сейчас я иду на довыборы в Московскую городскую думу, в этом нет никакого криминала. Я продолжаю гнуть свою линию, у меня есть законное право и все основания претендовать на кресла депутата Московской городской думы, я буду добиваться своей цели», — заключил он.
Как сообщалось, 31 мая в Санкт-Петербурге был задержан экс-председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров. Его сняли с самолета в Пулково уже после того, как он прошел паспортный и таможенный контроль. Против Пивоварова возбуждено уголовное дело об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации (ст. 284.1 УК). По данным Би-би-си, поводом для уголовного преследования оппозиционера стал репост в Facebook, сделанный им в августе прошлого года.
1 июня, стало известно, что силовики также пришли к предшественнику Пивоварова на посту руководителя «Открытой России» Александру Соловьеву. Его подозревают по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) за предполагаемую неуплату долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.
Следственные действия также прошли в отношении политика, экс-депутата Дмитрия Гудкова и главы его штаба Виталия Венидиктова. Д.Гудков проходит подозреваемым по тому же делу, что и А.Соловьев.


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