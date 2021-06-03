Права на ремейки российского фильма «Холоп» купили в семи странах мира. Комедия Клима Шипенко 2019 года стала самой кассовой российской лентой в истории местного проката.

Одним из покупателей прав на съемку своей версии российской картины стала американская Sony Pictures. Студия планирует производство в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. Также «Холопов» снимут на территории своих стран польская компания Monolith Films и французская SND. Об этом сообщил газете «Ведомости» генеральный директор российского прокатчика «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. По его словам, «Холоп» стал первым фильмом, проданным компанией под формат полного метра. Представители иностранных производителей подтвердили изданию информацию о сделках. Их суммы стороны не раскрыли. Верещагин лишь сообщил, что договоры предусматривают фиксированный платеж за право на адаптацию и роялти от всех коммерческих продаж фильмов.

Известно, что работа над польским «Холопом» будет вестись совместно с российскими продюсерами картины, к съемкам планируется приступить в августе будущего года.

Сделки по покупке прав на ремейки российских фильмов – крайне редкое явление, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты и продюсеры. По их мнению, такой высокий спрос на «Холопа» обусловлен его кассовостью и попаданием в мировой запрос на социальную справедливость.

Сборы фильма в России, по данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, составили 3 миллиарда рублей, в СНГ еще более 3 миллиардов.