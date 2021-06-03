В Оксфорде сегодня стартует заседание министров здравоохранения стран Большой семерки. Оно продлится два дня.

Участникам совещания предстоит обсудить четыре важные темы: глобальную безопасность в области здравоохранения, проблему приобретения устойчивости к противомикробным препаратам, стандарты клинических испытаний, а также развитие цифрового здравоохранения. Министры здравоохранения G7 обсудят возможности для сотрудничества и обмена научными данными и разработками как во время пандемии, так и в будущем. Участники встречи рассчитывают, что удастся согласовать стратегию, которая гарантируют, что новые эпидемии впредь не застигнут врасплох мировое сообщество. Оксфордский университет как площадка для проведения встречи был выбран не случайно – он оказался в центре глобальной борьбы с коронавирусом, принимая участие в разработке вакцины совместно с компанией AstraZeneca. В заседании также примут участие представители Индии, Южной Кореи, Австралии и Южно-Африканской Республики. Они присоединятся к совещанию онлайн.

Встреча министров здравоохранения проводится в преддверии саммита лидеров «семерки», который стартует 11 июня