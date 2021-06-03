ВЦИОМ: 54% россиян согласны платить высокие налоги, если малообеспеченные будут получать больше поддержки

54% россиян, опрошенных ВЦИОМ, согласны платить высокие налоги, если малообеспеченные будут получать от государства больше поддержки. 28% респондентов считают, что налоги должны быть небольшими, чтобы каждый человек мог распоряжаться своими деньгами, — сообщает РБК.

Подавляющее число опрошенных, 83%, выступают за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой богатые платят больше налогов.