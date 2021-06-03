Журналист Арина Бородина сообщила о взломе своего аккаунта на Госуслугах, после чего изменилось место ее прописки

Журналист Арина Бородина сообщила о взломе своего аккаунта на Госуслугах, после чего в ее личных данных изменилось место прописки – вместо Москвы указан адрес в Челябинске. Бородина проверила вкладку «действия в системе» и обнаружила, что в ее личный кабинет входили от имени Центра обработки персональных данных «Единой России».

В комментариях к посту Бородиной режиссер Мария Иванова рассказала, что столкнулась на Госуслугах с такой же ситуацией – ее прописку сменили на Челябинскую, — сообщает издание Znak.com.