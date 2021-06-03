Сегодня вступают в силу американские санкции против девяти предприятий нефтехимического комплекса Белоруссии. Ограничительные меры вводятся из-за нарушения прав человека, и в частности, инцидента с самолетом Ryanair.

С 3 июня Минфин США возобновляет полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, которые ранее получили специальное освобождение от санкционных мер на основании генеральных лицензий американского ведомства. По данным издания Блумберг, под санкции попал Белнефтехим и его американское подразделение, Белорусский Нефтяной Торговый дом, белорусские производители шин и красителей, а также завод по выпуску удобрений. Физическим и юридическим лицам США запрещается совершать сделки с этими организациями и их собственностью. Санкции введены в ответ на захват и принудительную посадку летевшего из Афин в Вильнюс самолета Ryanair и арест оппозиционного журналиста Романа Протесевича. Ограничительные меры нацелены на государственные экономические предприятия Беларуси, связанным с президентом страны Александром Лукашенко. Ранее Госдеп США выпустил предостережение для поездок в Беларусь, а Федеральное управление гражданской авиации США призвало авиакомпании проявлять «крайнюю осторожность» при полетах над страной.

Кроме того, США и Евросоюз готовят адресные санкции в отношении ключевых фигур режима Лукашенко.

Между тем, российские власти выразили поддержку официальному Минску в ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин также предложил рассмотреть возможность возобновления полномасштабного авиасообщения с Белоруссией.

Тем временем белорусская государственная авиакомпания БелАвиа приостановила полеты в 20 стран, а также в Калининградскую область России после инцидента с самолетом Ryanair .