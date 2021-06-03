Издание VTimes, созданное бывшими сотрудниками газеты «Ведомости», объявило о закрытии из-за статуса иноагента

Издание VTimes, созданное бывшими сотрудниками газеты «Ведомости», объявило о закрытии из-за статуса иностранного агента. В реестр его внесли в середине мая.

Ярлык «иноагента», навешенный на администратора сайта vtimes.io, разрушил бизнес-модель издания, подчеркивается в заявлении редакции. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с «иностранным агентом», добровольных пожертвований читателей недостаточно для создания качественного медиа, к тому же, многие чиновники, бизнесмены и аналитики опасаются давать комментарии изданию с таким статусом. В заявлении отмечается, что, очевидно, власти не нужны профессиональные и неподконтрольные медиа. Есть и еще один аргумент в пользу закрытия — редакция изучила семь сценариев продолжения деятельности VTimes — со статусом иноагента или без такового, и каждый из них предполагает риск уголовного преследования сотрудников.

Издание VTimes почти год назад основали бывшие журналисты «Ведомостей», уволившиеся из газеты после смены собственника и назначения нового главного редактора. В середине мая VTimes внесли в список СМИ — «иностранных агентов». Оно стало третьем в этом году изданием после «Медузы» и «Первого антикоррупционного СМИ», получившим такой статус.

Работу VTimes прекратит 12 июня — в День России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова утверждает, что журналисты, работающие в СМИ-иноагентах пользуются в России теми же правами. Что и представители других изданий. Информация об ограничениях это неправда, — сказала Захарова, выступая на деловом завтраке на Петербургском экономическом форуме.

Представитель МИДа добавила, что закон о СМИ-иностранных агентах это ответная мера на действия США и других западных стран в отношении российских медиа, — сообщает ТАСС.