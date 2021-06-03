Кинокомпании Sony Pictures, Monolith Films и SND купили права на выпуск римейков российской комедии «Холоп», — рассказал газете Ведомости генеральный директор Централ Партнершип Вадим Верещагин. Покупатели прав намерены выпустить римейки «Холопа» в общей сложности в семи странах.

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории российского кинематографа. Он собрал в прокате более 3 миллиардов рублей.