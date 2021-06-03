Американская транспортная компания обвинила Китай в хакерской атаке на метро Нью-Йорка, — сообщает газета Нью-Йорк Таймс. Хакеры не помешали работе подземки, утечки персональных данных также не произошло.

По информации издания, ФБР, Агентство кибербезопасности и Агентство национальной безопасности предупреждали о взломе.