76 тысяч московских выпускников сдают сегодня единый госэкзамен по русскому языку. В Департаменте образования подчеркивают, что во всех пунктах проведения экзамена соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования: участникам измеряют температуру, для соблюдения социальной дистанции в аудитории могут сдавать экзамен не более 8 человек.