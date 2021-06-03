76 тысяч московских выпускников сдают сегодня единый госэкзамен по русскому языку. В Департаменте образования подчеркивают, что во всех пунктах проведения экзамена соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования: участникам измеряют температуру, для соблюдения социальной дистанции в аудитории могут сдавать экзамен не более 8 человек.
2021-06-03T08:32:15+03:00
2021-06-03T08:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 03 июня 2021
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