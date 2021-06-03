Крупнейший совладелец АФК Система Владимир Евтушенков считает, что правительство должно скорректировать правила игры для бизнеса, «законодательными мерами, или просто поговорив с конкретными людьми». Бизнесмен заявил об этом в интервью РБК, отвечая на вопросы, о причинах роста цен на социально-значимые продукты и «жадности» отдельных производителей и торговых сетей, — об этом говорил премьер-министр Мишустин.

«Системе» принадлежит крупный агрохолдинг «Степь», который, в частности, производит сахар, резко подорожавший с начала года. Евтушенков не стал комментировать рост цен на сахар и не уточнил, как именно нужно корректировать «правила игры».