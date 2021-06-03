Крупнейший совладелец АФК Система Владимир Евтушенков считает, что правительство должно скорректировать правила игры для бизнеса, «законодательными мерами, или просто поговорив с конкретными людьми». Бизнесмен заявил об этом в интервью РБК, отвечая на вопросы, о причинах роста цен на социально-значимые продукты и «жадности» отдельных производителей и торговых сетей, — об этом говорил премьер-министр Мишустин.
«Системе» принадлежит крупный агрохолдинг «Степь», который, в частности, производит сахар, резко подорожавший с начала года. Евтушенков не стал комментировать рост цен на сахар и не уточнил, как именно нужно корректировать «правила игры».
Совладелец АФК Система Владимир Евтушенков считает, что правительство должно скорректировать правила игры для бизнеса
Крупнейший совладелец АФК Система Владимир Евтушенков считает, что правительство должно скорректировать правила игры для бизнеса, «законодательными мерами, или просто поговорив с конкретными людьми». Бизнесмен заявил об этом в интервью РБК, отвечая на вопросы, о причинах роста цен на социально-значимые продукты и «жадности» отдельных производителей и торговых сетей, — об этом говорил премьер-министр Мишустин.