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08:31, 03 июня 2021

Издание VTimes объявило о прекращении своей деятельности 12-го июня, в День России

Издание VTimes объявило о прекращении своей деятельности 12-го июня, в День России. Причина — риск уголовного преследования сотрудников с возможностью лишения свободы.
В середине мая Минюст внес VTimes в реестр СМИ-иностранных агентов. В редакции отмечают, что рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с иноагентом, а добровольных пожертвований читателей недостаточно для финансирования издания качественного медиа.
VTimes создана бывшими журналистами газеты Ведомости.


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