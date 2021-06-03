Издание VTimes объявило о прекращении своей деятельности 12-го июня, в День России. Причина — риск уголовного преследования сотрудников с возможностью лишения свободы.

В середине мая Минюст внес VTimes в реестр СМИ-иностранных агентов. В редакции отмечают, что рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с иноагентом, а добровольных пожертвований читателей недостаточно для финансирования издания качественного медиа.

VTimes создана бывшими журналистами газеты Ведомости.