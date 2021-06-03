В Израиле оппозиция близка к формированию правительства без действующего премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Если его утвердят, это может положить конец самому длительному правлению одного главы кабмина в истории еврейского государства.

О формировании «правительства перемен» президента Израиля уведомил бывший министр финансов Яир Лапид. К коалиции присоединились самые разные политические силы, в том числе впервые – арабская партия, объединяет их лишь желание сместить Беньямина Нетаньяху. Его место должен занять глава правой партии «Ямина» Нафтали Беннет. А через два года его сменит Лапид. Однако новый состав правительства еще должен утвердить кнессет – израильский парламент. Для этого лидеры оппозиции должны заручиться поддержкой большинства депутатов, то есть иметь минимум 61 голос из 120. Но пока коалиционное правительство обладает лишь незначительным парламентским большинством, и за оставшееся время Нетаньяху наверняка примет все усилия, чтобы убедить депутатов голосовать против правительства. По данным издания The Times of Israel, один из депутатов партии «Ямина» заявил, что может проголосовать против, что может поставить под угрозу план Лапида.

В конце марта в Израиле прошли досрочные парламентские выборы, после которых Нетаньяху не удалось добиться поддержки парламентского большинства и сформировать правительство, тогда мандат перешел к Лапиду. Нетаньяху возглавляет кабмин Израиля с 2009 года.