Басманный суд рассмотрит сегодня вопрос о продлении срока ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Бывшего главу региона обвиняют в причастности к убийствам в Хабаровском крае, совершенным еще в 2004 году.

Сергея Фургала задержали по пути на работу в июле прошлого года, почти сразу же его доставили для разбирательства в Москву. Спустя несколько недель политика сняли с государственной должности в связи «с утратой доверия».

Изначально Следственный комитет привлек бывшего губернатора в качестве подозреваемого в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Однако спустя почти полгода в окончательной редакции Сергею Фургалу инкриминировали еще одно убийство и одно покушение.

Сам Фургал своей вины не признает и уверен, что дело носит исключительно политический характер. Кроме того, он неоднократно отмечал, что в СИЗО на него оказывается постоянное давление.

Заседание суда начнется в 11 часов. Суд может продлить арест еще на один месяц.