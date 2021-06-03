Сегодня суд изберет меру пресечения бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову

Сегодня Тверской районный суд Москвы изберет меру пресечения бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову, которого обвиняют по статье об имущественном ущербе.

Заседание, как ожидается, начнется либо в 11 утра, либо в полдень. Будет ли следствие ходатайствовать о СИЗО, домашнем аресте, подписке о невыезде или запрете определенных действий – неизвестно.

Гудкова задержали после обысков сразу по десяти адресам, связанным с ним и его отцом Геннадием. На него возбудили дело по статье «причинение материального ущерба в особо крупном размере путем злоупотребления доверием». Политику вменяют неуплату долга за аренду помещения у московской мэрии связанной с ним фирмы в 2015-м. Эта фирма обанкротилась еще 4 года назад, и, по словам Гудкова-старшего, об этом долге они узнали лишь сейчас.

Помимо самого экс-депутата, по делу задержана его родная тетя Ирина Ермилова. Силовики также допросили в качестве свидетелей главу штаба Гудкова Виталия Венидиктова и экс-председателя организации «Открытая Россия» Александра Соловьева.

Гудкову по этому делу грозит до 5 лет лишения свободы.