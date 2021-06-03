ФРГ вновь разрешает российские авиарейсы после того, как Lufthansa выдали разрешение на полеты в РФ минуя Белоруссию

Это «Интерфакс» подтвердили в Минтрансе.

В среду Lufthansa отменила два рейса в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии из-за недостающих разрешений с российской стороны. В ответ немецкий Минтранс не разрешил российские рейсы в Германию.